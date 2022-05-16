Köyceğiz’de KÖYFO’22 Fizik Olimpiyatı düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Fen Lisesi’nde Köyceğiz Fizik Olimpiyatı (KÖYFO’22) düzenlendi. Köyceğiz Fen Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen Fizik Olimpiyatı’na Muğla ve ilçelerinin ortaöğretim kurumlarında okuyan 9. ve 10. sınıflardan 114 öğrenci katıldı. Fizik Olimpiyatı’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi. Fizik Olimpiyatı’nda ilk üçe giren isimler de belli olurken Köyceğiz Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Dolu birinci olarak bin 500 TL para ödülü, tablet, madalya ve katılım belgesinin sahibi oldu. Birbirinden güzel projenin yer aldığı olimpiyatta Fethiye Belediye Fen Lisesi’nden Ada Şarap Şahin ikinci olarak bin TL, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi’nden Eren Çetinkaya ise üçüncülük ile 750 TL’nin sahibi oldu.

Öğrencilerinin öenmli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Köyceğiz Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Bülent Kocakır; "Bu projenin Türkiye’nin bilim ve teknoloji temelindeki gelişimine ve öğrencilerimize katkı sunacağına inanıyorum. Ülkemizin gelişiminde söz sahibi olacağına inandığımız bu gençlerimizi, bu tür yarışmalar ile motive etmek, geleceğe hazırlamak en büyük sorumluluğumuzdur. Öğrencilerimiz çok önemli tecrübeler elde ettikleri bu süreci, önümüzdeki yıllarda üstüne koyarak kendilerini geliştireceklerdir. Müthiş bir potansiyele sahip olan öğrencilerimizin gayreti ve bilime olan aşklarının hiç sönmeden devam etmesini diliyorum" dedi.

Projeye destek veren herkese teşekkür eden Köyceğiz Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut ise “KÖYFO’22 Fizik Olimpiyatı önümüzdeki hafta sonu Türkiye geneli yapılacak olan Ulusal Fizik Bilim Olimpiyatları arifesinde bir prova niteliğinde ilimiz öğrencilerine katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Proje Koordinatörü Köyceğiz Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Bülent Kocakır ve projeye destek sağlayan komisyon üyesi öğretmenlerimiz Aşkın Özdemir, Şeyda Tuncer, Ömer Salih Çıplak, Kürşat Koyuncu, Ayten Taş, Oğuzhan Cayranci, Vehbi İlker İşoğlu, Aydın Akbay, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Güldağ’a ve okulumuz öğretmenlerine katkıları için teşekkür ederim” dedi.