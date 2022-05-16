banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Bafetimbi Gomis 9. golünü attı
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Spor Toto 1. Lig’in son hafta programı açıklandı
Spor Toto 1. Lig’in son hafta programı açıklandı
Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı!
Rusya ve Ukrayna anlaşmaya vardı!

Köyceğiz’de KÖYFO’22 Fizik Olimpiyatı düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Fen Lisesi’nde Köyceğiz Fizik Olimpiyatı (KÖYFO’22) düzenlendi. Köyceğiz Fen Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen Fizik Olimpiyatı’na Muğla ve ilçelerinin ortaöğretim kurumlarında okuyan 9. ve 10. sınıflardan 114 öğrenci katıldı. Fizik Olimpiyatı’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi. Fizik Olimpiyatı’nda ilk üçe giren isimler de belli olurken Köyceğiz Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Dolu birinci olarak bin 500 TL para ödülü, tablet, madalya ve katılım belgesinin sahibi oldu. Birbirinden güzel projenin yer aldığı olimpiyatta Fethiye Belediye Fen Lisesi’nden Ada Şarap Şahin ikinci olarak bin TL, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi’nden Eren Çetinkaya ise üçüncülük ile 750 TL’nin sahibi oldu.

MUĞLA 16.05.2022, 21:36
Köyceğiz’de KÖYFO’22 Fizik Olimpiyatı düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Fen Lisesi’nde Köyceğiz Fizik Olimpiyatı (KÖYFO’22) düzenlendi. Köyceğiz Fen Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen Fizik Olimpiyatı’na Muğla ve ilçelerinin ortaöğretim kurumlarında okuyan 9. ve 10. sınıflardan 114 öğrenci katıldı. Fizik Olimpiyatı’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi. Fizik Olimpiyatı’nda ilk üçe giren isimler de belli olurken Köyceğiz Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Dolu birinci olarak bin 500 TL para ödülü, tablet, madalya ve katılım belgesinin sahibi oldu. Birbirinden güzel projenin yer aldığı olimpiyatta Fethiye Belediye Fen Lisesi’nden Ada Şarap Şahin ikinci olarak bin TL, Muğla 75. Yıl Fen Lisesi’nden Eren Çetinkaya ise üçüncülük ile 750 TL’nin sahibi oldu.

Öğrencilerinin öenmli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Köyceğiz Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Bülent Kocakır; "Bu projenin Türkiye’nin bilim ve teknoloji temelindeki gelişimine ve öğrencilerimize katkı sunacağına inanıyorum. Ülkemizin gelişiminde söz sahibi olacağına inandığımız bu gençlerimizi, bu tür yarışmalar ile motive etmek, geleceğe hazırlamak en büyük sorumluluğumuzdur. Öğrencilerimiz çok önemli tecrübeler elde ettikleri bu süreci, önümüzdeki yıllarda üstüne koyarak kendilerini geliştireceklerdir. Müthiş bir potansiyele sahip olan öğrencilerimizin gayreti ve bilime olan aşklarının hiç sönmeden devam etmesini diliyorum" dedi.

Projeye destek veren herkese teşekkür eden Köyceğiz Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut ise “KÖYFO’22 Fizik Olimpiyatı önümüzdeki hafta sonu Türkiye geneli yapılacak olan Ulusal Fizik Bilim Olimpiyatları arifesinde bir prova niteliğinde ilimiz öğrencilerine katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Proje Koordinatörü Köyceğiz Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Bülent Kocakır ve projeye destek sağlayan komisyon üyesi öğretmenlerimiz Aşkın Özdemir, Şeyda Tuncer, Ömer Salih Çıplak, Kürşat Koyuncu, Ayten Taş, Oğuzhan Cayranci, Vehbi İlker İşoğlu, Aydın Akbay, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Güldağ’a ve okulumuz öğretmenlerine katkıları için teşekkür ederim” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 67
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 37 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
açık