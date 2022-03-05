Köyceğiz’de ’Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık Projesi’ gerçekleştirilecek

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ’Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık Projesi’nin hayata geçmesi için toplantı yapıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca başkanlığında proje ortağı Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, proje kapsamında tarım alanlarını açan Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, okul proje yürütücüleri ve proje ilçe koordinatörü Mart ayında yapılacak faaliyetlerin etüt çalışmaları için toplanarak önemli kararlar aldı. ’Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık Projesi’nin örnek bir proje olduğu ve öğrencilerin üretime katılarak deneyim kazanacağı ifade edildi.