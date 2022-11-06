Köyceğiz’de kaçak avcılık yapan iki kişiye işlem yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde yapılan denetimlerde 2 şahıs yasak bölge olan Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanında av yaparken tespit edildi. Şahısların üzerinde 1 adet Sakarmeke ele geçirildi.

Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince hafta içi yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında yasak bölgede av yaparken tespit edilen 2 kişi hakkında idari ve tazminat cezası düzenleneceği bildirildi. 4915 sayılı kara avcılığı kanununa uymayan avcılara yasal işlem yapıldığı ve denetimli kontrollerin av sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.