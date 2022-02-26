Köyceğiz’de İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma yarışmasında Köyceğiz’i temsil edecek öğrenciler belirlendi. Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda yapılan yarışmada öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Yarışmaya katılan öğrenciler il finaline kalmak için kıyasıya yarışarak ter dökerken, tüm yarışmacı öğrenciler göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle alkışlandı.

Düzenlenen ilçe seçmelerinin ardından il finaline kalan isimler belli olurken, ilkokul kategorisinde Atatürk İlkokulu’ndan Saime Reyhan, ortaokul kategorisinde Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu’ndan Safiye Yıldız, lise kategorisinde ise Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Emirhan Acar birinci oldu.

Duygu dolu anların yaşandığı yarışmaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.