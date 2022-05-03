Köyceğiz’de İstanbullu öğrenciler şenlik düzenledi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İstanbul’dan gelen öğrenciler şenlik düzenledi.

“Şehirlerimiz Ayrı Kalplerimiz Aynı” sloganı ile yola çıkan, İstanbul’daki bir okuldan gelen öğrencilerin düzenlediği şenlikte “Noktalama İşaretlerinin Serüveni” tiyatrosu, pandomim gösterisi, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Köyceğiz Otmanlar Serkis İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde hazırlanan şenliklerde eğlenceye doydu. Şenliklerin sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı. Otmanlar Serkis İlkokulu öğrencileri keyifli bir gün geçirdi. Şenliğe katılan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, “ Çocuklarımızın yaşadığı bu güzel günde büyük emeklerinden ötürü yetkililere teşekkür etti. Tüm çocukların bayram gibi günler yaşamasını dilerim.” dedi.