Köyceğiz’de İlçe Sağlık Müdürlüğü binası yapım işi başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz ay temeli atılan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapım işi sürüyor.

Gelişim Mahallesi Mustafa Özpirinççi Caddesi’nde bulunan eski devlet hastanesi yıkılarak yerine İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında ihalesi yapılan Köyceğiz Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının temeli Ocak ayı içinde atıldı. Binanın temelinin atılmasının ardından inşaat çalışmaları aralıksız sürdürülmeye devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü ise Gelişim Mahallesi Mustafa Özpirinççi Caddesi’nde bulunan eski Merkez Sağlık Ocağı lojmanında hizmetlerini sürdürüyor.