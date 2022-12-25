Köyceğiz’de ikinci el pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak her yılın son ayında kurulan 2. el pazarı güzel bir havada gerçekleşti.

Yazdan kalma ılık bir havanın yaşandığı bir ortamda, “Köyceğiz 2. El Pazarı” Köyceğiz Atatürk Kordonu Boyu, İlçe Kaymakamlık ve Öğretmen evi önünde kuruldu. Köyceğiz Belediyesi tarafından düzenlenen “Köyceğiz 2. El Pazarı”nda çok farklı ürünler satışa sunuldu. Pazara yoğun ilgi gösterildi. Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların pazarı gezdikleri ve alışveriş ettikleri görüldü. Vatandaşlar göl kenarındaki işletmelerde oturarak güzel havanın tadını çıkarma imkanı buldu. İşletmelerde yer bulmakta zorluk yaşandı. Pazara katılan ürün sahipleri satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler.