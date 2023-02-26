Köyceğiz’de ikinci el pazarı kuruldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak her ayın son Pazar günü kurulan ve Ocak ayında hava muhalefeti nedeniyle kurulamayan 2. El Pazarı bu ay kapılarını açtı. Şubat ayında “Köyceğiz 2. El Pazarı” Köyceğiz Atatürk Kordonu Boyu, İlçe Kaymakamlık ve Öğretmen evi önünde kurulurken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Köyceğiz Belediyesi tarafından düzenlenen pazarda birbirinden farklı ürünler satışa sunulurken, yoğun ilgi gören pazara çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar ilgi gösteriyor. Pazarı gezerek, alışveriş yapan vatandaşlar alış veriş sonrasında göl kenarındaki işletmelerde vakit geçiriyor. İlçe ekonomisine de katkı sağlayan ikinci el pazarı sebebiyle Köyceğiz ilçesinde yoğunluk yaşandı. Pazara katılan ürün sahipleri satışlardan memnun olduklarını ifade ederken, havanın parçalı bulutlu olması da ziyaretçi sayısını arttırdı.