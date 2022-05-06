Köyceğiz’de Hıdırellez kutlamalarında renkli görüntüler oluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gelenek ve göreneklerimiz arasında önemli bir yeri bulunan Hıdırellez tüm Türkiye’de olduğu gibi Köyceğiz’de de pikniklerle, eğlencelerle kutlandı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan, Hızır ve İlyas Peygamberlerin buluştuğu gün olarak kabul edilen Hıdırellez, Köyceğiz’de havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar tarafından pikniklerle kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren havanın da sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar parkları doldurmaya başladı. Ailecek parklarda piknik yapan vatandaşlar, eğlenerek güzel bir gün yaşadı. Özellikle Atatürk Kordonu, Köyceğiz Kulak Mesire Alanı ve Toparlar Kazancı Mesire alanlarına akın eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdular.