Köyceğiz’de hayvanları koruma amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ’4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli parklar Şefliği farkındalık etkinliği düzenledi.

Doğal hayatı koruyan, sahip çıkan ve farkındalık oluşturan Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de düzenlediği etkinlikle dikkat çekti. Etkinliğe; Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir katıldı. Gerçekleşen program çerçevesinde vatandaşlara Dünya Hayvanları Koruma Günü kitapçığı, yavru kuş bulunduğu zaman yapılması gerekeni anlatan afiş ile kedi ve köpek maması dağıtıldı. Hayvan sevgisi ve sokak hayvanlarının korunmasına karşı farkındalık oluşturulurken, sokak hayvanlarının beslenmesi için apartman önlerine yemek ve su kapları bırakılması istendi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak yaptığı konuşmada hayvan sevgisi ve hayvanların korunmasının önemine vurgu yaptı.