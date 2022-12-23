Köyceğiz’de hayırsever iki iş insanı anasınıfı yaptırıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar İlkokulu Anasınıfı yetersiz kaldığı için yeni anasınıfına ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyacı öğrenen Köyceğizli iki iş insanı iki derslikli anasınıfını yapabileceklerini belirttiler. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan Toparlar İlkokulu’nda yapılması planlanan iki derslikli anasınıfı için projeyi üstlenen hayırsever iş insanları Nadi Tuğlu ve Murat Şavluğ ile okulda incelemelerde bulundular.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, “Çocuklarımızın yarınlarına umut olan iki iş insanına teşekkür ediyorum.” dedi.