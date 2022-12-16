Köyceğiz’de Halk Eğitim faaliyetleri devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne kurslar hakkında bilgi almak ve devam eden kursları yerinde görmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim vizyonuyla hareket eden Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 2022-2023 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler hakkında Müdür Mehmet Şinasi Çövüt tarafından Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak’a birifing verildi. Kaymakam Mustafa Maslak, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne çalışmalarında başarılar diledi. Yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Mustafa Maslak, daha sonra kursları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.