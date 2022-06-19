Köyceğiz’de Hacıbey Camii yeniden ibadete açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir süre önce tadilata alınan tarihi Hacıbey Camii yeniden ibadete açıldı.

1908 yılında Halil Beyzade Hacı Mehmet Bey tarafından yaptırılan tarihi Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii, İlçe Müftülüğü’nün girişimleri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarıma alındı. Yapılan onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi cami, yeniden ibadete açıldı. Onarım hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; “Köyceğiz Gölü’nün kenarında yer alan Tarihi Merkez Hacı Bey Camiinin onarımını tamamlayarak Köyceğiz’imize yakışır hale getirdik. Merkez Hacı Bey Camimizin Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce çatısı değiştirildi, tavanı yenilendi, pencereleri değiştirildi, iç dış ve minaresi boyandı. Belediyemiz de inşaat sonrası temizliğini yaptırıverdi. Minaredeki Osmanlıca kitabeyi çözüp camimizin girişine astık. Tek tip halısı için önderliğimizde başta İmam-Hatip, Müezzin Kayyım, Kuran Kursu hocalarım, daire personelim olmak üzere tüm din görevlilerim ilk harcı beraberce koyduk. Hayırsever Köyceğizli ve Köyceğiz dışından vatandaşlarımızın yardım ve katkılarıyla da camimize yakışır tek tip halısı alınıp serilerek camimiz güzel bir şekilde ibadete açıldı. Hayırlı olsun. Elde olmayan sebeplerle caminin tamiratının uzamasından dolayı sabreden Köyceğiz halkımıza ve en ufak bir yardım ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Camiyi yaptıran Halil Beyzade Hacı Mehmet Bey’i, caminin cemaati olan, camide görev yapıp vefat eden tüm geçmişlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.