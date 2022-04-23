Köyceğiz’de geri dönüşüm sergisi açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde Geri Dönüşüm Sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayeleriyle sürdürülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezinin düzenlemiş olduğu, Geri Dönüşüm Sergisi Köyceğiz Öğretmen Evi önünde açıldı. Serginin açılışına, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Garnizon Komutanı Özgür Evrim Gümüş, Müftü Ahmet Karagöz, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Ercan Ceylan, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Çövüt, halk eğitim merkezi idari personeli ile kursiyerler katıldı.

Sergi açılışında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şinasi Çövüt, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ’Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü’nün destekleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce açılan kurslarda yapılan atık malzemelerden üretilen bazı ürünleri bugün sergiledik. Amacımız farkındalık meydana getirmek ve atıkların kontrol altına alınmasıdır. dedi.

Etkinliğe katılan Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, sergiyi gezerek emeği geçen herkesi ve kursiyerleri tebrik etti.