Köyceğiz’de Gençlik Haftası etkinlikleri

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde Gençlik Haftası bilgi yarışması gerçekleştirildi. Yarışmacılar bilgi yarışmasında heyecanlı anlar yaşadılar. Bilgi yarışması ödül töreni ile sona erdi.

Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı Kaymakamlık önünde devam etti. Gençlik Merkezinin düzenlediği resim kursunda yapılan resimlerden sergi açıldı. Sergi daha çok Atatürk ve 19 Mayıs’ı anlatan resimlerden oluşurken, gönüllü gençlerin katıldığı etkinlikler içinde serbest boyama, ok atma, fotoğrafçılık, ip atlama, halat çekme, çuval yarışı, piyano konseri, halay çekme ve spor faaliyetleri yer aldı.