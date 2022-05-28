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Köyceğiz’de Fotoğraf Sanatçısı Daş sergi açtı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde SlowSports Festivali çerçevesinde Öğretmen ve Fotoğraf Sanatçısı Nihat Daş fotoğraf sergisi açtı.

MUĞLA 28.05.2022, 18:29
Köyceğiz’de Fotoğraf Sanatçısı Daş sergi açtı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde SlowSports Festivali çerçevesinde Öğretmen ve Fotoğraf Sanatçısı Nihat Daş fotoğraf sergisi açtı.

Sergi Köyceğiz Kulak Mesire Alanı Belediye Tesislerinde açıldı. Fotoğraf Sanatçısı Nihat Daş’ın, 20 adet fotoğrafından oluşan “Köyceğiz Doğa Fotoğrafları” konulu kişisel sergisi ziyaretçilerden tam not aldı. Köyceğiz ve çevresinin doğasını fotoğraflayan Nihat Daş, çevreye daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Sergiyi ziyaret eden Fatih Şaylan, fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade ederek, Nihat Daş’ı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

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