Köyceğiz’de ev yangın

Muğla Köyceğiz ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangında engelli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Öğretmen Ali Gezgin Caddesi üzerindeki betonarme evin alt katındaki mutfak bölümünde yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ve 112 ambulansı sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evin mutfak bölümünde baygın vaziyette buldukları 55 yaşındaki Fikret Yılmaz isimli engelli vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası mutfak bölümündeki çok sayıda beyaz eşya zarar gördü.