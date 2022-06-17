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Köyceğiz’de “eTwinning” ilçe etiket töreni yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde “eTwinning” faaliyetlerini başarıyla tamamlayan okullara kalite ödülü törenle verildi.

MUĞLA 17.06.2022, 15:50
Köyceğiz’de “eTwinning” ilçe etiket töreni yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde “eTwinning” faaliyetlerini başarıyla tamamlayan okullara kalite ödülü törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “eTwinning” faaliyetleri çerçevesinde Köyceğiz’de, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik düzenlenen kalite etiketi töreni gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca’nın katıldığı etkinlikte eTwinning tanıtım videosu izlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ’ın konuşmasının ardından Kalite Etiketleri ve Levhalarının takdimi ile program sona erdi.

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