Köyceğiz’de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele semineri verildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük ile İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde din görevlilerine yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Köyceğiz Merkez Hacı Bey Camiinde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz yaparak: “Bağımlılık deyince ilk anda aklımıza elbette zararlı maddelerin kullanımı geliyor belki. Fakat günümüzde bağımlılık çeşitleri çoğaldı. Sizler de fark ediyorsunuz daha küçük yaşta yavrularımız teknoloji bağımlısı haline gelmeye başladı. Bundan hareketle farkındalık oluşturmak ve bağımlılıkla ilgili uzmanından bilgi almak için Müftülük olarak bu semineri tertip etmiş olduk. Ben semineri verecek olan uzmanımıza ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüze şimdiden teşekkür ediyor programın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmasından sonra İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikolojik Danışman Ramazan Dovan tarafından bağımlılıkla ilgili seminer verildi. Psikolojik Danışman Dovan seminerinde bağımlılık ve bağımlılık çeşitlerinden bahsederek: ”Artık günümüzde neredeyse her insan bir şeylerin bağımlısı haline gelmeye başladı. En zararlı olanlarını sizler zaten biliyorsunuz ve camilerimizde de cemaatinize anlatıyorsunuz. Çoğumuzun farkında olmadığı ama bağımlısı olduğu sosyal medya bağımlılığı, telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve oyun bağımlılığı artık etrafımızı sarmış durumdadır. Gençliğimizin geleceğimizin elden gitmemesi için bağımlılık hususunda her birimize görev düşüyor. Başta madde bağımlılığı olmak üzere insanımızı bağımlılıklardan korumalı ve kollamalıyız. Çünkü bu bağımlılıklar genellikle insanların sosyal hayatlarını ve iş hayatlarını etkiliyor, ayrıca fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açıyor ve dolayısıyla toplumsal huzurumuzu da etkiliyor” diyerek semineri tamamladı.