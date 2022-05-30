Köyceğiz’de “Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak” konulu konferans düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü, "Aile Haftası" etkinlikleri çerçevesinde "Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak" konulu konferans düzenledi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca (ADRB) Beyobası Mahallesi Yusuf Niyazi Pirci Ortaokulu Konferans Salonu’nda bayanlara yönelik gerçekleştirilen konferansa Fethiye İlçe Müftülüğü Vaizi Sultan Oktay konuşmacı olarak katıldı. Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kuranı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz açılış konuşmasını yaptı.

Müftü Karagöz konuşmasında; ”Hepimiz bir anne babadan yani aileden dünyaya geldik. Fertler aileleri, aileler toplumları meydana getirir. Aile milletin, toplumun temelidir. Temel ne kadar sağlam olursa bina da o kadar sağlam olur. Mükemmel ve huzurlu bir ailenin oluşabilmesi için en başta gelen şart hiç şüphesiz hak ve sorumluluk dengesini koruma, Rabbimizin ayetlerine, Efendimizin sünnetine aykırı olmayan ve bizi biz yapan kıymetli değerlerimize bağlı kalmadır. Hakların önemsenmediği, sorumlulukların ihmal edildiği aileler, her zaman parçalanmaya ve yıkılmaya mahkumdur” dedi.

Müftü Karagözün açış konuşmasından sonra Köyceğiz Müftülüğü Kuran Kursu öğreticileri konferansı veren konuşmacı Sultan Oktay’a Müftü adına buket takdiminde bulundu. Misafir olarak bulunan Yusuf Niyazi Pirci Orta Okulu Müdürü Serdar Ceylan, Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay ve Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz, Kuran Kursu öğreticileri ve konferansı veren Sultan Oktay’la birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekiminden sonra "Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak" konulu konferansa geçildi. Fethiye İlçe Vaizi Sultan Oktay, sunumlar eşliğinde verdiği konferansında dijital dünyada olması gereken mahremiyet sınırları, sosyal medya kullanırken uyulması gereken kurallar, aile değerlerini korumak ve geliştirmek için neler yapılmalı konularında bilgilendirmelerde bulundu.