Köyceğiz’de depremzedeler için uyku tulumu, masa ve tabure üretiliyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Halk Eğitimi Merkezi’nde afet bölgesinde çadır kentlere yerleşen depremzedeler için uyku tulumu dikiliyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla ilk etapta 10 bin uyku tulumu bölgeye gönderilecek. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 bin uyku tulumu için gerekli kumaş ve malzemeler tedarik edilerek Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitimi Merkezlerine ulaştırıldı. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi’ne de gönderilen malzemeler kullanılarak usta öğreticiler Fatma Kader, Selcen Ataklı, Hatice Demet Nezir, Tezcan Türken ve kursiyerler tarafından uyku tulumları dikme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayrıca Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde deprem bölgesine gönderilmek üzere masa ve tabure üretiliyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak da kursiyer ve usta öğreticileri, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini ziyaret ederek, “Öncelikle yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını hep birlikte sarmak için millet olarak üzerimize düşen her görevi ifa etme noktasında Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi’mizde oradaki vatandaşlarımız için uyku tulumu üretimi yapılıyor. Ayrıca deprem bölgesinde çadır kentlerde kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde portatif masa ve tabure üretiliyor. İnşallah depremzede kardeşlerimize üretilen uyku tulumları, masa ve tabureler gönderilecek. Bu seferberlikte görev alarak büyük bir fedakârlık örneği gösteren tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.