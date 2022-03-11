Köyceğiz’de “Değişen Dünyada Kadın Olmak” konulu konferans düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından “Değişen Dünyada Kadın Olmak” konulu kadınlara özel konferans düzenlendi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen konferansı Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış verdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "Köyceğiz İlçe Müftülüğümüzce vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa ve bu alanda yaşanan sorunların ve sıkıntıların çözümüne vesile olması; savaşın, şiddetin, yoksulluk ve yoksunluğun mağdur ettiği nice kadına umut olması temennisiyle bu programımızı düzenlemiş bulunmaktayız” dedi.

Konferansı veren Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış; “İslam’da erkekle kadın bir bütünün parçalarıdır. Biri diğeri için vazgeçilmez hayat arkadaşıdır. Hz. Peygamber’e ilk inanan, başka bir deyimle ilk müslüman olan Hz. Hatice’dir. Allah Rasûlü’nün kızı Hz. Fatıma duygulu bir şairdir. Kuranı Kerim’den sonra İslamın ikinci sahih kaynağı olan hadisler bizlere: Ümmü Habibe binti Ebu Süfyan, Esmâ binti Ebu Bekr,Zeyneb binti Cahş,

Meymûne binti Hâris,(r.a) gibi sahabi annelerimizden gelmiştir. Hz Aişe annemiz günümüzün tabiriyle iyi bir hukukçudur. (fıkıh alimi),hadis alimidir. İslâm tarihinde çeşitli alanlarda büyük hizmet ve yararlılıklar göstermiş müslüman kadınların sayısı az değildir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. İslam dini kadına hak ettiği değeri teslim etmiş, ona yönelik ayrımcılık ve haksız uygulamaları yasaklamıştır. Rahmet yüklü mesajlarıyla kadına yönelik şiddeti reva gören hür türlü düşünceyi, inanışı, gelenek ve töreyi reddetmiştir. Bugün ne yazık ki yeryüzünün birçok bölgesinde telafisi mümkün olmayan yıkımlar yaşanmakta, haksız yere birçok insan öldürülmekte; şehirler, medeniyetler, kültürler, insani değerler savaşlarla yok edilmektedir. Hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün insanlığı tehdit eder hale gelen şiddet sarmalının ve insanoğlunun anlamsız ihtirasları sonucu yaşanan zulmün bedelini ise en ağır biçimde kadınlar ve çocuklar ödemektedir. Bu sebeple yüreklerde merhametin, yeryüzünde adaletin, hakkın, hakikatin hakim kılınması için çalışmak ve insan onurunu zedeleyen her türlü oluşum, yaklaşım ve anlayışla mücadele etmek her birimizin ortak sorumluluğudur” diyerek konuşmasını tamamladı.