Köyceğiz’de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü haftaya yayılan geniş bir programla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 26 Ekim Çarşamba günü bisiklet turu etkinliği ile başladı. 27 Ekim Perşembe günü küçük hentbolcuların gösteri maçı ve Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Ritim-Saz Grubu konseri ile devam etti. 28 Ekim’de Köyceğiz Hükümet Konağı tören alanındaki Atatürk büstüne çelenk sunma töreni yapıldı. Akşam kurumlar arası voleybol turnuvası final müsabakaları gerçekleşti. 29 Ekim’de de kutlamalar Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak’ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Akabinde Köyceğiz Mehmet Özkaya stadında kutlamalar devam etti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Garnizon Komutanı Sefa Kırcılı ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Kaymakam Mustafa Maslak’ın konuşmasından sonra öğrenciler günün anlamı ile ilgili şiirler okudular. Kısa mesafe koşusu, taekwondo ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Ay-Yıldız koreografisinden sonra ödül töreni ile Cumhuriyet Bayramı programı sona erdi. Akşam Cumhuriyet yürüyüşü ile devam edecek kutlamalar Cumhuriyet Meydanında verilecek konserlerle tamamlanacak.