Köyceğiz’de CİMER toplantısı yapıldı

Muğla Valiliği organizasyonunda CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) kullanıcılarına yönelik koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı Köyceğiz Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya, Köyceğiz Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Köyceğiz’deki tüm kamu kurum kuruluşlarının CİMER yetkililerinin katıldığı, Valilik CİMER İl Koordinatörü İsmail Arık tarafından yapılan sunum, CİMER’in tanıtımı, dayandığı, mevzuat, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile CİMER Sisteminin teknik kullanımı konularında, İletişim Başkanlığı CİMER kullanımı konularında bilgi aktarımında bulunuldu. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken başvuru türleri, başvuru süreleri ve değerlendirme aşamaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.