Köyceğiz’de bulunan en büyük Manolya ağacı çiçek açtı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Türkiye’de bilinen en büyük 4 manolya ağacından birisi olma özelliği gösteren ağaç çiçek açtı.

Köyceğiz’de tarihi Sabri Başoğlu Konağı’nın bahçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük manolya ağacı Haziran ayında çiçek açarak çevresine koku yaymaya başladı. Manolya ağacının üzerinde beyaz çiçeklerinin yanında kırmızı tohumlarını da görmek mümkün olurken, tarihi konağın bahçesinde Atatürk Kordonuna yakın mesafede bulunan manolya ağacı çiçeğinin kokusu kordonda da hissedilmesi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 22 metre yüksekliğinde 25 metre genişliğinde 2.20 metre gövde kalınlığında Türkiye’nin en büyük Manolya ağacının fidanı, 1928 yılında Rodos valisi tarafından Mehmet Sabri Başoğlu’na hediye edildiği ve tarihi konağın bahçesine dikildiği biliniyor. Diğer üç ağaçtan birisinin Yalova’da, birisinin Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesinde, diğerinin de İzmir fuar alanında bulunmakta olduğu ve sadece bu dört ağaçtan tohum alınabildiği öğrenildi.