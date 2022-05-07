Köyceğiz’de botanik gezisi ve matematik ilişkisi etkinliği

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde üniversite öğrencileri botanik gezisi ve matematik ilişkisi etkinliğine katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri ve Köyceğiz Meslek Yüksekokulu ile Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü öğrencileri, “Botanik Gezisi ve Matematik İlişkisi” etkinliğinde bir araya geldi. Matematik Öğretmenliği öğrencileri, “Matematik Öğretiminde İlişkilendirme” dersi çerçevesinde Doç. Dr. Seval Deniz Kılıç rehberliğinde hazırladıkları çalışmalarını, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve katılımcı öğretim elemanlarına sundu. Doç. Dr. Hatice Ulusoy rehberliğinde, bölgede yer alan palmiye bahçesi ve sığla ormanlarında gerçekleşen etkinlikte, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Sevgin Özderin ve Öğr. Gör. Dr. Kenan Akbaş endemik bitkilerin özellikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Matematik ve doğayı birbirine entegre eden bu etkinlik ile farklı bölümlerden öğrencilerde ve öğretim elemanlarında konuya ilişkin farkındalık oluşturulması ve disiplinler arası çalışmalar için yeni fikirlere zemin hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi.