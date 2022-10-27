Köyceğiz’de bisiklet turu etkinliği yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları erken başlarken, ilçede bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Köyceğiz’de, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bir dizi etkinlik planlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü sebebiyle bisiklet turu etkinliği yapıldı. Bisikletli vatandaşlar Belediye binası yanında toplandı. Bisikletlilere Köyceğiz Belediye Başkanlığı tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı. Bisiklet turu etkinliğine katılan bisikletçiler Kaymakamlık önünden Atatürk Kordonu’na çıktı. Kordondan Deltaya kadar ve oradan geriye dönen bisikletçiler Kaymakamlık binası önünde etkinliği tamamladı. Etkinliğe Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yerlikaya, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, okul/kurum Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.