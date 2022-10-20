Köyceğiz’de birleştirilmiş sınıflı okulların sorunları görüşüldü

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Birleştirilmiş Sınıflı Okulların sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan başkanlığında, Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda görev yapan müdür yetkili öğretmenlerle toplantı yapıldı. Toplantıda Birleştirilmiş Sınıflı Okulların; fiziki durumları, derslik, kaynak kitapları, temizlik malzemeleri, bakım-onarım çalışmaları, donatım malzemeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri konuşuldu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, müdür yetkili öğretmenlerin görüşlerini alıp sorunlarına çözüm önerilerini masaya yatırdı. Karahan, sorunların çözümü için gerekli çalışmalara hemen başlanacağını ifade etti.