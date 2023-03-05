Köyceğiz’de Berat Kandili programı düzenlenecek

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla özel program gerçekleştirilecek.

Köyceğiz Müftülüğü tarafından Berat Kandili vesilesiyle bayanlara özel 6 Mart 2023 Pazartesi günü öğleden sonra saat 14:30’da Köyceğiz Merkez Hacılar Yunus Emre Camii’nde, tüm cemaate yönelik olarak da 6 Mart 2023 Pazartesi günü akşam namazından sonra Köyceğiz’deki tüm camilerde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camiinde de kandil özel programı düzenlenecek. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; “6 Mart 2023 Pazartesi gününü Salıya bağlayan gece Ramazan-ı Şerif ayının yaklaştığının müjdecisi mübarek Berat Kandilini idrak edeceğiz. Ülkece-milletçe zor günler yaşadığımız bu günlerde imanımızdan güç almak, duaya sığınmak, kulluğumuzun bir gereğidir. İdrak edeceğimiz Berat Kandili de gönlümüzü duaya açma, sonsuz kudret sahibinin yardım ve inayetini dileme vakti, halimizi Cenab-ı Hakka arz etmenin müstesna zaman dilimidir. Müftülüğümüz tarafından düzenlenen programlarımıza tüm halkımızı davet eder, bu duygu ve düşüncelerle Köyceğizli kardeşlerimizin, misafirlerimizin ve tüm inananların Berat kandillerini tebrik ederim” dedi.