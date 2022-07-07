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Köyceğiz’de atölye çalışması yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kağıt yapımı, geri dönüşümü ve kullanım olanakları hakkında seminer ve atölye çalışması yapıldı.

MUĞLA 07.07.2022, 13:41
Köyceğiz’de atölye çalışması yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kağıt yapımı, geri dönüşümü ve kullanım olanakları hakkında seminer ve atölye çalışması yapıldı.

Köyceğiz Aromatik Bitkiler Evi’nde iki gün boyunca Emekli Akademisyen Lale Çavuldur “Kağıt Yapımı, Geri Dönüşümü ve Kullanım Olanakları” hakkında seminer ve atölye çalışması gerçekleştirdi. Atık kağıtları geri dönüştürerek bitki yaprakları, çiçekler ve benzeri organik malzemeler kullanılarak üretici atölye çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Lale Çavuldur; “ Katılımcılar kâğıt hakkında bilgi sahibi oldular ve el yapımı kağıt üretme deneyimi kazandılar. Sanat eseri üretmenin mutluluğunu yaşadılar” dedi.

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