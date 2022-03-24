Köyceğiz’de atık yağ getiren öğrenciler sabunlara kavuştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen sabunlar atık yağ getiren öğrencilere dağıtıldı.

Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh İlk/Ortaokulu atık yağları toplama kampanyası düzenledi. Öğrencilerin getirdiği yağlar okulda biriktirildi. Toplanan atık yağlar ortak proje kapsamında Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘ne teslim edildi. Okulun Kimya Öğretmeni Damla Kutay öğrencileri ile birlikte atık yağları çeşitli renk, şekil ve kokularda sabuna dönüştürdü. Sabunlar bir süre kurutularak, sertleştirildi. Atık yağların sabuna dönüşmesi ile kampanyaya katılan öğrenciler sabunlarına kavuştu. Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Davut Şen, Müdür Başyardımcısı Ali Daşdemir, Kimya Öğretmeni Damla Kutay atık yağ toplama kampanyası düzenleyen Köyceğiz Zeytinalanı Şeyh İlk/Ortaokulu’nu ziyaret ederek üretilen sabunları atık yağ toplayan öğrencilere takdim ettiler. Öğrenciler hem bilgilendiler hem de sabunlara kavuşmaktan dolayı mutlu oldular.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Davut Şen, “ ‘ Sıfır Atık Etkinliği Projesi’ kapsamında Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu tarafından toplanan atık yağları Kimya Öğretmenimiz Damla Kutay sabuna çevirerek tekrar kullanıma kazandırdı. Projenin amacı kızartma sonrası evlerde oluşan atık yağları değerlendirmek, toprağa, suya karışmasını önleyerek çevre temizliğine katkı sunmak, farkındalık oluşturmaktır. Üretilen sabunları atık yağ toplayan öğrencilerin okuluna giderek bizzat takdim ettik. Öğrencileri kızartma yağlarının doğaya verdiği zararlar konusunda bilgilendirdik. Doğaya sahip çıkmamız gerektiğini anlattık. Bu projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesine katkı sağlayacağını umuyorum. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.