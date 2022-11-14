Köyceğiz’de ata tohumları ücretsiz dağıtıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde vatandaşlara ata tohumları dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Ulusal Tohum Takas Merkezi tarafından kuruluşunun 10. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Köyceğiz’de ata tohumları dağıtıldı. Köyceğiz Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen tohum dağıtım töreninde 100 kişilik tohumlar paketlenerek sırada bekleyen vatandaşlara takdim edildi. Vatandaşlar ata tohumu dağıtım töreninde mısır, kabak, nohut, fasulye, börülce, kavun, karpuz, tere, bamya vb. 13 değişik tohuma sahip oldu. Ücretsiz tohum alan vatandaşlar Ulusal Tohum Takas Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler. Ulusal Tohum Takas Merkezi’nin düzenlediği tohum dağıtım törenine Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yerlikaya ve Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Akyol katıldı.