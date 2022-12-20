Köyceğiz’de Aşık Veysel’i anma programı düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Aşık Veysel’i anma programı düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Naip Hüseyin Anadolu Lisesi ve 75. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi işbirliği ile Aşık Veysel’i anma programı düzenlendi. UNESCO 2023 Yılını "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan etmesi nedeniyle Köyceğiz 75. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi Toplantı Salonunda Aşık Veysel Yılını karşılamak amacıyla kültürel etkinlik programı gerçekleştirildi. Program Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Yudum Şit Arlı’nın yılın tanıtımı konulu açılış konuşması ile başladı. Ardından Aşık Veysel Belgesel Film Gösterimi, öğrencilerin Aşık Veysel eserlerinden seçme şiirleri okuması ve Kütüphane Sorumlusu Reyhan Demirel’in Aşık Veysel Müzesi hakkında kısa bilgi sunumu ile devam etti. Aşık Veysel’i anma etkinliği, Kütüphane Sorumlusu Reyhan Demirel ve Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Hakan Koparan’ın birlikte sundukları Aşık Veysel türküleri dinletisi ile sona erdi.