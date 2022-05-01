Köyceğiz’de arife gününde mezarlıklar unutulmadı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan Bayramı’nın arife gününde vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki tüm mezarlıklar, en yoğun arife günlerinden birini yaşadı. Arife günü mezarlıklarda büyük kalabalıklar görülürken, birçok vatandaş sevdiklerini arife günü vesilesiyle ziyaret etti. Yakınlarının kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua eden vatandaşlar, kabirlerin genel temizliklerini yaparak çiçek dikti. Mezarlık yollarında da oluşan yaya ve araç trafiği nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevli ekipler gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için çaba sarf etti.