Köyceğiz’de anız yangınları hakkında bilgilendirme yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde anız yangınları hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

Köyceğiz’in Zeytinalanı, Beyobası ve Pınar mahallelerinde anız yangınları hakkında çiftçi toplantısı yapıldı. Ziraat Mühendisi Hulusi Atasoy ve Tekniker Arif Kaplan tarafından yapılan toplantıda çiftçiler bilgilendirildi. Toplantıda anız yakmanın zararları anlatıldı. Anız yakmanın sayısız zararlarından bahseden yetkililer, toplantıda "Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Toprak organik maddesi yok edildiğinden, toprak verimliliği azalır, canlılarının beslenme ortamı yok edilir. Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir. Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır. Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır" ifadelerine yer verdi.