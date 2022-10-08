Köyceğiz’de Amatör Spor Haftası coşkuyla kutlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Amatör Spor Haftası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Köyceğiz’de amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları çerçevesinde, badminton, güreş gösterileri, voleybol, futbol ve veteran futbol müsabakaları düzenlendi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinliklere Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak da katıldı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak’ın da oynadığı karşılaşmalarda kazanan dostluk oldu. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak konuyla ilgili olarak, “İlçemizde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yapılan Amatör Spor Haftası etkinliklerinde öğrencilerimiz sporcularımız ve öğretmenlerimizin çalışmalarını desteklemek ve sporun önemini vurgulamak için hazır bulunduk. Spor her anlamda bireyi geliştiren ve disipline eden bir etkinliktir. Sağlıklı yaşam için spor önemlidir. Tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı Amatör Spor Haftası vesilesiyle spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli de, Amatör Spor Haftası etkinliklerinin, her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.