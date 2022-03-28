Köyceğiz’de ‘Ailemle Kitap Okuyorum’ etkinliği devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Otmanlar Serkis İlkokulu öğrencileri aileleriyle kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Köyceğiz’in Otmanlar Mahallesi Serkis İlkokulu’nda uygulamaya konulan ’Ailemle Kitap Okuyorum’ etkinliği ile veliler, çocukları ile birlikte kitap okuyor. Çocukların kitap okuma alışkanlıklarını güçlendirmek için olumlu örnek olmak gereğinden hareketle uygulanan etkinlik zaman zaman velilerin okul kütüphanesinde birlikte kitap okumaları ile devam ediyor. Veliler ile yapılan toplantıda etkinlik ile ilgili olumlu dönütler alındığı ifade edildi.

Okul Müdürü Raziye Gürbüz ve etkinliği yürüten OkurGezer projesi Okul Koordinatörü Öğretmen Erdi Okur ‘Ailemle Kitap Okuyorum’ etkinliğinin devam edeceğini belirtti.