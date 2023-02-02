Köyceğiz’de ahşap ev tamamen yandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan ev yangınında tek katlı tavanı ve tabanı ahşap olan bina tamamen yandı.

Köyceğiz kırsal Zeytinalanı Mahallesi Şeyhler sokakta bulunan evde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangına Muğla Büyükşehir Köyceğiz itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Soba kıvılcımlarından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı. Tavanı ve tabanı ahşap olan ev tamamen yandı.