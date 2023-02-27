Köyceğiz’de afetzede çocuklara sosyal destek sağlanıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde afetzede çocuklara sosyal destek etkinlikleri düzenlenerek, depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Muğla Valiliği koordinesinde ilçeye gelen depremzede çocuklar için Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük depremi yaşayan ve aileleriyle birlikte Köyceğiz’e gelen çocuklara yönelik Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından tanışma, sosyal destek ve motivasyon etkinlikleri düzenlendi. Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri Ebru Efe Özçam, Erdal Kara ve Tuba Keskin’in rehberliğinde kurulan atölyelerde depremzede öğrencilere sosyal destek sağlanıyor.