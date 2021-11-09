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Köyceğiz’de 658 arıcıya 82 ton arı yemi dağıtıldı

Muğla’da yangından hasar gören ve ormanlarda yaşanan flora kaybı nedeniyle arısını kış ayında besleyebilmesi ve bahara güçlü kovanlarla hazır çıkabilmeleri içi Marmaris, Milas İlçelerinden sonra Köyceğiz İlçesinde 658 arıcıya 82 ton arı yemi dağıtıldı. Üç ilçede üç etapta toplam 2 bin 097 arıcının 487 bin 841 kovanı için 255 bin 480 kilogram arı yemi dağıtımı başladı.

MUĞLA 09.11.2021, 12:41
Köyceğiz’de 658 arıcıya 82 ton arı yemi dağıtıldı

Muğla’da yangından hasar gören ve ormanlarda yaşanan flora kaybı nedeniyle arısını kış ayında besleyebilmesi ve bahara güçlü kovanlarla hazır çıkabilmeleri içi Marmaris, Milas İlçelerinden sonra Köyceğiz İlçesinde 658 arıcıya 82 ton arı yemi dağıtıldı. Üç ilçede üç etapta toplam 2 bin 097 arıcının 487 bin 841 kovanı için 255 bin 480 kilogram arı yemi dağıtımı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün desteği ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hayvancılığı Geliştirme Projesi” kapsamında yapılan arı yemi dağıtımının son etabı Köyceğiz ilçesinde yapılan törenle gerçekleşti.

Törene Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, TARSİM Bölge Müdürü Mustafa Değer, Orman İşletme Müdürü Adem Acar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Türban, Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Şaban Ali Çetin, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Bal Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Muslu, İl Müdürlüğü yönetim kadrosu ile arıcılar katıldı. Yoğun olan katılımda açılış konuşmalarının ardından törenle arıcılara arı yemleri dağıtıldı.

Arıcılar adına Ozan Acar konuşma yaparak, yapılan destek ve yardımlardan dolayı teşekkür etti.

İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada ilk olarak yangın şehitlerini rahmetle anarken, “Ağustos ayında çıkan orman yangını sonrası orman yangınlarında yaşanan verim kaybının arı kolonilerinde oluşturduğu zararın giderilmesi, arıların kış öncesi bakımlarının yapılarak bahara daha sağlıklı çıkmasının sağlanması ve yangından etkilenen bölgelerimizdeki arıcılarımızın kayıplarının telafisi amacıyla Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerimizde toplam 2 bin 97 arıcıya 487 bin kovan için 255 bin 480 kg arı yemi dağıtımı yapıyoruz. İlkini Marmaris’te başlattığımız dağıtımımız Köyceğiz’de 658 arıcıya 82 ton dağıtımla devam ediyor. Başka desteklerimizde devam ediyor edecek” dedi. Projelerden ve yangın sonrası yardımlardan söz etti.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan yaptığı konuşmada yangın sonrası çalışmalar ve desteklerden bahsederek, yangında Köyceğiz olarak gösterilen olağanüstü çabayı anlattı. Geçmiş olsun dilekleri ile birlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak konuşmasında “Muğla ili olarak büyük bir yangın afeti yaşadıklarını ve devlet millet el ele bu güçlüğün üstesinden gelmeyi başardıklarını ifade etti. Ayrıca dağıtılan destek ve hayvan varlılarından söz eden Kaymakam Maslak katılımlarından dolayı arıcılara teşekkür etti.

Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan konuşmasında arıcıların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, Köyceğiz’de 82 ton il geneli 255 ton arı yemi dağıtıldığını, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın olan her köye terzi usulü özel projelerine 5 milyon TL destek çıkıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından arı yemleri sahiplerine törenle dağıtıldı.

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