Köyceğiz’de 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün destekleriyle Köyceğiz Spor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası ödül töreni ile sona erdi. Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonunda yapılan Köyceğiz Spor Kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvasına 5-10, 11-20, 21-40, 41-60, 61 üstü yaş kategorilerinde bulunan 200 masa tenisi sporcusu katıldı. Turnuvada; 5-9 Yaş Minik Erkeklerde Şampiyon Anas Tealep, Consolation birincisi Poyraz Sungur, 10-14 Yaş Küçük Erkekler Şampiyonu Metehan Zabir, Consolation birincisi Baran Aslacı, 15-20 Yaş Genç Erkekler Şampiyonu Ufuk Çiftçi, Consolation birinisi Enes Buğra Karataş, 21-40 Yaş Tek Erkekler Şampiyonu Töre Balta, Consolation birincisi Ramazan Dovan, 41-60 Yaş Tek Erkekler Şampiyonu Tulgan Aksoy, Consolation birincisi Engin Erdem, 61+ Yaş Şampiyonu Bektaş Aydoğan, Consolation birincisi Turgut Eker, 5-9 Yaş Minik Kızlar Şampiyonu Ecrin Şenyüz, Consolation birincisi Beyza Madan, 10-14 Yaş Küçük Kızlar Şampiyonu Hatice Söğüt, Consolation birincisi Sevim Nur Özek, 15-20 Yaş Genç Kadınlar Şampiyonu Selin Sarıkaya, Consolation birincisi Ecem Bodur, 41-60 Yaş Tek Kadınlar Şampiyonu Ezgi Uzel, Consolation birincisi Hatice Taşdemir derece elde ettiler. Kulüp Başkanı Tarkan Öztürk Köyceğiz Spor Kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvasına katılan ve destek olan herkese teşekkür etti.