Köyceğiz’de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Köyceğiz’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk heykeli önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından çelenk sunumu devamında, günün anlam ve önemine ait konuşma Köyceğiz Muhtarlar Derneği Başkanı Ercan Güçlü tarafından yapıldı. Çelenk töreninden sonra Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak’ın başkanlığında, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve ilçeye bağlı 25 Mahalle Muhtarı, Kurum Amirleri, Köyceğiz Belediyesi Mesire Kamp Alanı’nda kahvaltı ve toplantıda bir araya geldi.