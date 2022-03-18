Köyceğiz’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Tören saat 10.00’da Köyceğiz Hükümet Konağı tören alanındaki Atatürk Anıtına İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak, Garnizon Komutanı M.Furkan Arabaci, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, ilçe merkezindeki ilkokullar, ortaokullar ve merkezdeki tüm ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile görevli öğretmenler ve öğrenci katılımıyla çelenklerin sunulması ve saygı duruşu ile devam etti. Daha sonra Kaymakam Mustafa Maslak ve protokol üyeleri şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Programdan önce Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunun girişinde “Şehitler Günü” temalı resim sergisi gezildi. Ardından Köyceğiz Anadolu Lisesi’nin hazırladığı program Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda izlendi. Programda Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Köyceğiz Anadolu Lisesi Öğretmeni Mehmet Erensayın yaptı. Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı program ilgiyle izlendi. Program ödül töreni ile sona erdi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğünce 12.45’de Toparlar Merkez Camii’nde Cuma Namazından önce tüm şehitler için Mevlid programı ve hatim duası okundu.