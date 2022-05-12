Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu’nda bilim şenliği düzenlendi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ortaokulu’nda öğrenciler düzenlenen şenlikte yıl boyunca yaptıkları bilimsel çalışmalarını sergiledi.

Öğrencilere yönelik düzenlenen Bilim Şenlikleri çerçevesinde Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu ’nda Bilim Kurumu 4006 Bilim Şenliği düzenlendi. Etkinlik Zeytinalanı Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti. Bilim Şenliği, Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül’ün açılış kurdelesini kesmesiyle başladı. Etkinlikte okul öğrencilerinin öğretmenlerin koordinatörlüğünde Matematik, Türkçe, İngilizce, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri ve Görsel Sanatlar alanında hazırlamış olduğu 20 farklı proje sergilendi.

Proje Yürütücüsü Matematik Öğretmeni Meryem Dündar, projenin planlama ve hazırlık çalışmalarına önceki yılda başlandığını, yaklaşık bir yıldır okulun tüm öğretmen ve öğrencilerinin aktif rol aldığını ve çalışmaların öğrencilerin hayal gücü ve tasarımlarının somut olarak sonlanmasını sağladığını, öğrencilerin birçok alanda yaparak yaşayarak bilgilerini pekiştirdiklerini ifade etti. Ayrıca tüm öğretmen, öğrenci ve katılımcılara teşekkür etti.

Okul Müdürü Reşet Önel ise öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonucunda güzel çalışmaların ortaya çıktığını, bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığını belirtti. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Etkinliğin sonunda Köy Odaları projesi çerçevesinde katılımcılara ve öğrencilere Zeytinalanı usulü hazırlanan keşkek ikram edildi.