Köyceğiz Zeytinalanı İlk ve Ortaokulu yazar Hepgenç ile buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı İlk ve Ortaokulu öğrencileri yazar Lider Hepgenç ile buluştu.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okur Gezer Projesi Etkinlikleri çerçevesinde Zeytinalanı İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını geliştirme ve pekiştirme amacıyla yazarla buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İstanbul’dan davet edilen yazar Lider Hepgenç ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ekibiyle birlikte katıldı. Etkinlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabağ’ın açılış konuşması ile başladı. Ardından yazar Hepgenç, öğrencilerle kitap okuma, yazma ve hayal gücünü geliştirmeye yönelik söyleşi, sunum, drama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Program sonunda Lider Hepgenç’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabağ plaket takdim ederek, teşekkür etti. Hepgenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve misafirlere imzalı kitaplarını hediye etti. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle program sona erdi.