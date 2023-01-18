Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu hentbolda il şampiyonu oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu Hentbol Takımı Yatağan Spor Salonu’nda düzenlenen Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakalarının tamamını kazanarak şampiyon oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 sezonu Okullar Arası Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 11-17 Ocak 2023 tarihleri arasında Yatağan Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Yatağan Cumhuriyet Ortaokulu, Bodrum Marina Ortaokulu, Milas Mete Ersoy Ortaokulu, Milas Merkez Ortaokulu, Bodrum Mumcular Fuat Erten Ortaokulu, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu olmak üzere 6 takım katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu müsabakaların tamamını kazanarak şampiyon oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Zekeriya Kandırmış, “Yunus Emre Ortaokulu Hentbol Küçük Erkekler takımımız, Yatağan’da yapılan il müsabakalarında Muğla şampiyonu olmuştur. Başta Beden Eğitimi Öğretmeni Tülay Sivrikaya, Antrenör Mehmet Deniz ve Kaleci Antrenörü Faruk Ersoy olmak üzere takımımızı tebrik eder, grup maçlarında Muğla’yı temsil edecek okul takımımıza başarılar diler, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.