Köyceğiz yolunda kaza: 2 yaralı

Gökova-Köyceğiz karayolunda meydana gelen kazada araç içinde bulunan iki kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılkaya Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan 07 MZU 16 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan araç içindeki iki kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa taşındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, kazayı hafif atlattıkları öğrenildi.