Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi’nde nefes teknikleri eğitimi veriliyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Tazelenme Üniversitesi katılımcılarına verilen eğitimler sürerken, Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu toplantı odasında Güliz Akgüzel tarafından nefes teknikleri semineri gerçekleştirildi.

Uzun seneler kurumsal iş hayatında faaliyet gösterdikten sonra önce kendini keşfetmek sonrasında, insanların kendilerini keşfetme yollarında onlara kılavuzluk edebilmek adına ’koçluk’ mesleğini de hayatına katan Güliz Akgüzel nefes teknikleri ile ilgili sunum yaptı. Akgüzel, katımcıların yaşamlarını gerek fiziksel, gerek psikolojik alanda etkileyen sağlıksız nefes alma alışkanlıklarını fark etmelerini sağlayan ve artık kendilerine zarar veren bu kötü alışkanlıktan vazgeçerek, yerine doğru nefes alma alışkanlığını yerleştirmelerini sağlayan bir sürece kılavuzluk etti. Akgüzel, seminerde nefes tekniklerinin faydaları ile ilgili olarak şunları söyledi: “Nefes tekniklerini öğrenmek stres, kaygı ve üzüntüyü azaltır, kolestrol, tansiyon, diyabet ve sayısız hastalıkla mücadele eder, dingin, sakin ve dengeli bir ruh hali kazandırır, yaşlanmayı geciktirir, bağışıklığı güçlendirir, depresyonla mücadele eder.”