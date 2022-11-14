Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi için kayıtlar alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Köyceğiz Kampüsü için toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Prof. Dr. Muammer Tuna başkanlığında Köyceğiz Gölü kenarında İskele Mevkiinde bulunan bir kafede yapıldı. Orhan Ener’in organize ettiği toplantıya ilgi yoğundu. Yaklaşık 35 kişinin katıldığı toplantıda Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsünün yol haritası konuşuldu. 60 yaş üstü bireylerin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Muammer Aydın Tazelenme Üniversitesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Akabinde Orhan Ener başkanlığında 5 kişilik yürütme kurulu seçildi. Tazelenme Üniversitesinde düzenlenecek kurslar ve ders programları kararlaştırıldı. Toplantının sonunda Tazelenme Üniversitesine devam eden bireylerin gençleşeceği ifade edildi.