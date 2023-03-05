Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi, depremzede çocukları yalnız bırakmadı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde deprem bölgesinden gelerek aileleri ile yaşayan depremzede çocuklar için Belediye Kulak Mesire Kamp Alanı’nda etkinlik düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi tarafından ‘Muğla Tek Yürek, Yaralarımızı Birlikte Saracağız’ sloganı ile organize edilen etkinlikte Köyceğizli ve depremzede çocuklar birlikte eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremden etkilenen ve aileleri ile birlikte Köyceğiz’e gelen çocuklara yaşadıklarını unutturmak için örnek bir çalışma yapıldı. Çocuk Atölyesi, Oyun Atölyesi, Resim Atölyesi, Müzik, Spor, El Sanatları Atölyesi, Psikososyal Destek Atölyesi ile gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar depremde yaşadıklarını bir nebze olsun unuttu. İkramların da sunulduğu programda, kendilerine verilen oyuncaklarla mutlulukları katlanan çocukların hali ise görülmeye değerdi. Ailelerin memnuniyetle karşıladığı etkinlikler çocuklara psikolojik destek de sağladı. Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi öğrencileri de depremzede çocukları yalnız bırakmadı. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri depremzede aileler ve çocukları ile yakından ilgilendi. Kurulan atölyelerde çocuklara hizmet ederek onların mutluluğuna ortak oldular.